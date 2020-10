Mitkoch-Show: Staffelstart mit einem Blind Date

Gröstl

Kürbis schälen und in gleichmäßige Würfel schneiden. Den Brokkoli putzen und in Röschen schneiden. Die gekochten Kartoffeln halbieren und in Olivenöl in einer beschichteten Pfanne anbraten. Anschließend Schalotten, Brokkoli und Kürbis hinzugeben und bei mittlerer Hitze gleichmäßig anbraten. Zum Gröstl 1-2 Rosmarin und Thymian dazugeben. Zum Schluss die Kirschtomaten in die Pfanne geben. Etwas braten lassen und fertig ist das Gericht. Guten Appetit!