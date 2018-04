In der zweiten Folge der MITKOCH-SHOW heißt es für die zwei Hobbyköche Florian Lange (31) und Heike Thimmig (42) ein Warenkorb, zwei Küchen und wer überzeugt am Ende die Jury. Die zwei Dresdner bereiten mit den gleichen Zutaten zwei völlig verschiedene Gerichte zu. In der aktuellen Folge stehen verschiedene Fischsorten im Mittelpunkt. Im Warenkorb aus dem REWE KÖCKERITZ-Markt befinden sich neben Zanderfilet, Forellenfilet und Garnelen u. a. Zutaten wie Erbsen, Knollensellerie, Rosenkohl und Linsen. Außerdem haben beide Kandidaten noch einen Joker: Nämlich zwei Wunschzutaten. Wer das Kochduell im KÜCHENZENTRUM DRESDEN für sich entschieden hat, seht Ihr im Video: