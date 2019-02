Mitmachspaß im Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Chemnitz bietet in den Winterferien vom 18. Februar bis 1. März 2019 interessante Mitmachangebote an. Außerdem locken frei fliegende tropische Schmetterlinge zu einem individuellen Besuch des Insektariums.

Mitmachangebote

"Vögel - Unsere gefiederten Freunde"

Egal ob im Wald, auf dem Feld oder in der Stadt - viele Lebensräume bieten für Vögel perfekte Lebensbedingungen. Nach der Bestimmung einheimischer Vogelarten und dem Lauschen ihrer Gesänge wird eine Futterglocke zum Mitnehmen gestaltet.

Materialkosten: 1 Euro pro Teilnehmer

Voranmeldung unter: 0371 4884555 oder ehle@naturkunde-chemnitz.de

Termin: Montag, 25. Februar 2019, 14 bis 15.30 Uhr

"Auf den Spuren von Schnappi und Co."

Auf einer Reise in den Versteinerten Wald von Chemnitz erfahren die Ferienkinder was ein Fossil ist, wie es entsteht, wann das Tier oder die Pflanze gelebt haben und wie sie mitten in Chemnitz entdeckt werden konnten. Anschließend wird ein mit Fossilien verziertes Holz gebastelt.

Eintritt frei

Voranmeldung unter: 0371 27369367 oder fenster@naturkunde-chemnitz.de

Termine: Montag 18. Februar, Freitag 22. Februar, Mittwoch 27. Februar, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr

Quelle: Stadt Chemnitz