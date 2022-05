Mittwoch ist Prüfungsstart in Sachsen

Kultusminister Christian Piwarz drückt den Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern fest die Daumen und wünscht viel Erfolg. "Ich bin mir sicher, unsere Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Schützlinge bestens auf die Prüfungen vorbereitet. Jetzt gilt es, die Nerven zu behalten, um das Gelernte abrufen zu können. Für faire Prüfungsbedingungen haben wir gesorgt, um die pandemiebedingten Nachteile der letzten Jahre auszugleichen.", so Piwarz in einer Mitteilung.

Außerdem sind den Schülerinnen und Schülern bereits seit Schuljahresbeginn Themen bekannt gegeben worden, die kein Schwerpunkt der Prüfungen sein werden. Des Weiteren wird die Arbeitszeit in allen schriftlichen Prüfungen und der praktischen Prüfung in der Fachrichtung Gestaltung an Fachoberschulen um 30 Minuten erhöht.