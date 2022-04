Modell erinnert an historische Triangulierungstürme

Vogtland- Wie Landvermessung anno dazumal funktionierte, konnte man jetzt in Falkenstein nachvollziehen. Wissenschaftler der Hochschule für Technik und Wirtschaft aus Dresden übergaben ein mannshohes Modell eines Triangulierungsturms an den Geo-Umweltpark Vogtland. was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Geographen und Kartographen Professor Uwe Jäschke.

Was passiert jetzt mit dem Modell des Triangulierungsturms? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Denis Loos, dem Manager des Geo-Umweltparks Vogtland.