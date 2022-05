Sachsen - Das Thema Inklusion spielt auch in Sachsen eine immer wichtigere Rolle. Mit Blick auf die Realität ist das auch gut so. Bis heute sind z. B. viele Internetauftritte von sächsischen Gemeinden nicht oder nur wenig barrierefrei angelegt und auch abseits des Internets hakt es in vielen Gegenden des Freistaates noch gewaltig. Ein Modellprojekt soll nun im Landkreis Leipzig gegensteuern. Unsere Kollegen von Muldental-TV haben die Einzelheiten für Sie zusammengefasst.