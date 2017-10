Modernes Design auf der Designers Open

Leipzig – Bei den Designers‘ Open stehen 2017 alle Zeichen auf Innovation. Die 13. Ausgabe des Design Festivals startet am Freitag mit mehr als 200 Akteuren aus acht Ländern.



© Sachsen Fernsehen

Zum zweiten Mal wird die Kongresshalle am Zoo Gastgeber sein, die in diesem Jahr komplett ausgebucht ist. Besucher können sich auf innovative Produkte, Ideen und Konzepte aus den Bereichen Mode, Möbel, Grafik, Industriedesign und vielem mehr freuen. Einen Blick auf die Designstadt Leipzig gibt es wieder bei den DO / Spots.

Auf den Designers‘ Open gibt es zudem zwei Premieren, bei denen Designer die Chance haben, ihre Idee oder ihr Produkt zu präsentieren. Zum einen ein Business Speed Dating und zum anderen Design Pitches.

Das Design Festival findet von Freitag bis Sonntag statt. Das komplette Programm ist unter www.designersopen.de zu finden.