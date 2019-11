Modernisierungsarbeiten Bahnhof Taucha: Straßenunterführung Portitzer Straße geöffnet

eit Oktober 2017 werden hier Umbaumaßnahmen zur Optimierung der Zugangs- und Umsteigemöglichkeiten vorgenommen. Dadurch soll auch ein engerer Takt für Nahverkehrszüge ermöglicht werden. So wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Fahrzeit in das Leipziger Stadtzentrum und zu den Zielen im Leipziger Süden deutlich zu verkürzen. Im Rahmen der Arbeiten wurden die Gleisanlagen im Bahnhofsbereich erneuert und umgebaut. Die Gleise 1 und 2 können nun von durchfahrenden Zügen genutzt werden, während das Gleis 3 nach seiner Fertigstellung als Warte- bzw. Vorstaugleis für Reisezüge in und aus Richtung City-Tunnel-Leipzig sowie Güterzüge dient.