Modetrends Sommer 2020

Welche Farben sind angesagt?

Nach den grauen Wintermonaten sehnen sich die meisten nach Farben, die die Stimmung heben. Die Trendfarbe ist Rot in allen möglichen Nuancen, wie schon auf vielen Laufstegen erkennbar war. Sie behauptet sich schon länger in unseren Schränken und harmoniert sehr gut zu Schwarz, Cremeweiß und Nude. Daneben werden viele Kleidungsstücke in Pink, Orange, Ozean-Blau und knalligem Grün gefertigt sein.

Zudem sind Accessoires ein wichtiges Thema: Modische Sonnenbrillen, hübsche Tücher und feminine Sandalen runden den Look perfekt ab und machen ihn zu etwas Besonderem.

Der Sommer 2020 wartet mit tollen Kleidungsstücken auf. Bei den vielen verschiedenen Styles ist für jeden Geschmack und Stil das Passende dabei. Tropische und florale Prints dürfen in diesem Jahr in der Sommergarderobe nicht fehlen. Das Gute am Printtrend ist, dass er sich dank der vielfältigen Variationen sowohl für die Freizeit als auch das Büro oder stilvolle Anlässe eignet. Der Sommer 2020 wird auf jeden Fall bunt. Die Trendfarbe ist Rot. Das wichtigste Kleidungsstück, das in diesem Jahr nicht im Schrank fehlen sollte, ist ein hübscher Blazer. Damit ist in jeder Situation das perfekte Outfit geschaffen. Accessoires runden die Garderobe gekonnt ab.