Mögliche Einschränkung von Biokraftstoff

«Ohne Biokraftstoffe verfehlen wir Versorgungssicherheit- und Klimaschutzziele in Deutschland, aber wir beenden nicht den Hunger in der Welt», sagte der Vorstandsvorsitzende Claus Sauter am Montag bei einer Pressekonferenz.

Sauter bezog sich unter anderem auf Aussagen von Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Grünen-Politikerin hatte angekündigt, dass sie mit dem Landwirtschaftsministerium daran arbeite, den Einsatz sogenannter Biokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen zu reduzieren. Zu den Details des Vorhabens verwies die Ministerin auf laufende Beratungen mit dem Landwirtschaftsressort.

Quelle: dpa