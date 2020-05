Mögliche Fliegerbombe: Freitag droht Evakuierung

Mehrere Bombenfunde in der Stadt Leipzig

Leipzig und die Fliegerbomben - Regelmäßig werden in den letzten Jahren bei Bauarbeiten in der Messestadt Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Allein 2019 wurden 3 Exemplare gefunden. Die bislang größte Evakuierungsaktion wurde im vergangenen Dezember gestartet. Bei Bauarbeiten auf der Essener Straße wurde eine 250-Kilo-Fliegerbombe entdeckt, die entschärft werden musste. In dem ein Kilometer großen Sperrkreis befanden sich mehrere Kitas- und Pflegeheime.