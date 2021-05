Sachsen- In den Landkreisen Nordsachsen und Vogtland könnten Schulen und Kitas am Mittwoch wieder öffnen. Voraussetzung ist, dass sich die Infektionslage nicht wieder verschlimmert. Seit dem letzten Mittwoch liegen beide Regionen mit ihren Sieben-Tage-Inzidenzen unter 165.

Der fünfte Werktag in Folge unter der Grenze wäre somit am Montag erreicht, sodass am übernächsten Tag der Wechselunterricht an Schulen beginnen könnte und die Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb wieder hochfahren dürften.