„Monster und Mythen“ im Japanischen Palais

Aus Angst und Aberglauben erfanden Seeleute fürchterliche Ungeheuer, mit denen sie Naturerscheinungen und Gefahren erklärten. So bildet die berühmte „Carta Marina“ des Olaus Magnus von 1539 auch Seeschlangen und Riesenkraken ab. Dahinter verbergen sich Riemenfisch und Riesenkalmar – neben Nessie, Mosasaurus, Japanischer Riesenkrabbe und Quastenflosser nur zwei der zahlreichen lebensgroßen Nachbildungen von Kreaturen der Tiefsee, die in der Ausstellung bestaunt werden können.

Auch an Land gibt es viele Erzählungen über mysteriöse Geschöpfe. So findet sich in verschiedensten Kulturen die Legende vom „Wilden Mann“. Überdurchschnittlich groß, haarig und menschenähnlich soll er sein und abseits der Zivilisation in Wald- oder Bergregionen leben. Der Affenmensch Bigfoot ist eine moderne Variante dieses Wildmenschen. Ein weiterer berühmter Vertreter ist der behaarte Schneemensch Yeti, der in den eisigen Höhen des Himalaya sein Unwesen treiben soll. Doch was steckt tatsächlich hinter den meisten Sichtungen und Funden zu diesen Affenmenschen?

Wenn es um Mythen und Legenden geht, darf das Einhorn natürlich nicht fehlen. Wer kennt es nicht – das Fabelwesen in Pferdegestalt mit einem geraden Horn auf der Mitte der Stirn? In der Antike bereits um 400 v. Chr. beschrieben, soll es ein edles und makelloses Tier gewesen sein. War es tatsächlich das Horn dieses Fabelwesens, welches sich einst Könige und Fürsten zum Geschenk machten und in ihren Kunstkammern aufbewahrten?