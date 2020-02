Moped Führerschein mit 15 dauerhaft in Sachsen

Eine positive Bilanz zu den jungen Fahrschülern zieht auch die Fahrschule VIVA in Dresden. Inhaber Ralf Böhm sieht in der Herabsetzung des Mindestalters noch weitere Vorteile.

Mit dem neuen Gesetz erhalten die Jugendlichen nun auch direkt einen Führerschein mit 15 und nicht mehr nur eine Prüfungsbestätigung, die ab dem 16. Geburtstag in einen Führerschein umgewandelt werden kann. In der Klasse enthalten sind alle Kraftfahrzeuge bis 50 Kubikzentimeter, die eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde erreichen können. Darin enthalten sind beispielsweise Mopeds aber auch Quads. Doch bei den Jugendlichen AM-Anwärtern ist besonders ein Fahrzeugtyp beliebt.

Die Simson-Modelle mit Zulassung in der DDR bieten also eine Ausnahme und dürfen auch mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde von den Jugendlichen gefahren werden. Auch Martin Dulig erinnert sich gerne an seine Simson aus der Jugendzeit.

Das neue Gesetz gilt nur für Sachsen. Die anderen ostdeutschen Bundesländer außer Berlin wollen nachziehen. Bundesweit liegt das Mindestalter für den AM-Führerschein bei 16 Jahren. Für die 15-jährigen Fahrer bedeutet das also, dass sie ihr Moped nur in Sachsen und Nordrhein-Westfalen benutzen können. Ansonsten machen sie sich des Fahrens ohne Führerschein strafbar. Um gemeinsam mit dem Moped an die Ostsee zu fahren, müssen sich die Jugendlichen also noch gedulden.