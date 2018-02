Mord an der St. Petersburger Straße – Tatverdächtiger in Haft

Am Samstag haben Dresdner Polizeibeamte gegen 20:35 Uhr den Mann vorläufig festgenommen. Der 53-Jähre ging Zivilfahndern am Straßburger Platz ins Netz. Er war an der Hand verletzt. Der Mann steht im Verdacht, in der vergangenen Woche einen 54-jährigen Landsmann getötet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen den 53-jährigen Algerier besteht ein dringender Tatverdacht wegen Totschlages. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen den 53-Jährigen einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er hat sich bisher nicht zur Tat geäußert.