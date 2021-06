Mord in Dresden-Gorbitz – Toter Mann aufgefunden

Einsatzkräfte hatten in einem Hochhaus am Amalie-Dieterich-Platz in Gorbitz den leblosen Mann festgestellt. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die Identität des Toten ist noch unklar. Zuvor hatte sich ein 21-Jähriger Afghane selber bei der Polizei gemeldet und ihnen mitgeteilt, dass er einen Mann ums Leben gebracht hat.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.