Mordanklage gegen 20-Jährigen Messerstecher

Einem 20-Jährigen Syrer werden gefährliche Körperverletzung und versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann soll einem Ungarn am Abend des 19. Mai in dessen Wohnung im Dresdner Stadtteil Johannstadt mehrmals mit einem Messer in den Körper gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an. Das Opfer überlebte nur dank einer Notoperation. Motive sowie Hintergründe des Messerangriffs sind noch ungeklärt, der Tatverdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.