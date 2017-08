Mordversuch an Polizisten

Aue – Seit Sonntagabend ermitteln Staatsanwaltschaft und Chemnitzer Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts an einem Polizeibeamten.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Laut Polizei steht ein 30-Jähriger im Verdacht, am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, in einen Markt in der Lindenstraße eingebrochen zu sein. Die vom Wachdienst informierten Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung des zwischenzeitlich geflüchteten Tatverdächtigen auf.

Vermutlich um sich seiner Festnahme zu entziehen, schlug er während der Flucht einem der Polizisten einen mehrere Kilogramm schweren Stein gegen den Kopf, wodurch sich der Beamte schwere Verletzungen zuzog.

Kurz darauf konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl und ein Sitzungshaftbefehl vorliegen. Da sich er Mann bei der Flucht selbst Verletzungen zugezogen hatte, muss er derzeit noch ärztlich versorgt werden. Anschließend wird er zur Vollstreckung der beiden bereits vorliegenden Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die Ermittlungen wegen des Angriffs auf den Polizeibeamten, der derzeit von der Polizei als versuchtes Tötungsdelikt bewertet wird, dauern an.