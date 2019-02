Chemnitz- Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 1. und 8. Februar gewaltsam in eine verschlossene Garage an der Andreasstraße eingedrungen und entwendeten ein Motorrad der Marke KTM Husqvarna FE 350.

Das weiß-grüne Fahrzeug hat einen Wert von etwa 8.000 Euro. Am Garagentor entstand ein Sachschaden von zirka 100 Euro.