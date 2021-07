Ministerpräsident in Ellefeld zu Gast

Vogtland- MK direkt läuft, dank der niedrigen Inzidenzzahlen, wieder an.

Dabei laden Bürgermeister gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zum offenen Gespräch ein. Am Dienstag war Michael Kretschmer im vogtländischen Ellefeld zu Gast. Mit dabei waren Rolf Keil, der Landrat des Vogtlandkreises und Jörg Kerber, Bürgermeister der Gemeinde Ellefeld. Bürger hatten dabei die Chance ihre Fragen an die Vertreter von Gemeinde, Land und Staat zu stellen. Schnell dominierte die allgegenwärtige Corona-Pandemie die Diskussion. Vor allem die Befürchtung einer Impfpflicht zerstreute der Ministerpräsident. Doch die Vorteile für Geimpfte und Genesene sollen weiter bestehen. Die Menschen beschäftigte außerdem, wie Sachsen in der vierten Welle verfahren will. Wie die Zukunft von Ellefeld aussehen wird, wurde auch diskutiert. Die Zukunft des ländlichen Raumes, vor allem die der mittelständischen Betriebe, spielte auch eine Rolle in der Diskussion. Auch im zweiten Termin der Reihe, nach der Corona-bedingten Pause, wurde wieder heiß diskutiert. Bei den Bürgern gibt es nach wie vor viel Redebedarf.