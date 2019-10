Glashütte in Sachsen – Die 6000-Einwohnergemeinde ist ein Synonym für höchste Qualität, Präzision und Luxus "Made in Germany“. Namhafte Uhrenhersteller sind in der Stadt an der Müglitz ansässig. Im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte, im Zentrum der Stadt, wird deren Geschichte detailliert dargestellt. In einer Sonderausstellung widmet sich das Museum aktuell der Firma Mühle, die sich als einziger Glashütter Uhrenhersteller noch im Besitz einer alteingesessenen Glashütter Familie befindet und 2019 gleich zwei Jubiläen feiert.