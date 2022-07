Mukiele verabschiedet sich von Fan

Sachsen- Noch vor einer offiziellen Bestätigung seines Transfers hat sich Abwehrspieler Nordi Mukiele von den Fans von RB Leipzig verabschiedet.

Nach vier gemeinsamen Jahren komme «unsere Geschichte zu einem Ende», sagte der Franzose in einem Video, das er bei Instagram veröffentlichte. Erwartet wird ein Wechsel des 24-Jährigen zu Paris Saint-Germain, am Montag war er für Vertragsgespräche freigestellt worden. «Ich habe nichts vergessen, weder die Höhen, noch die Tiefen, die schweren Momente, die Enttäuschungen», sagte Mukiele. «Aber ich werde mich nur an das Beste erinnern. Das Herz unseres Teams, unsere Siege und unsere erste Trophäe. Diese Geschichte wird immer unsere sein. Danke für alles.» RB hatte im vergangenen Mai erstmals den DFB-Pokal gewonnen, Mukiele war zur Saison 2018/19 aus Montpellier zu den Sachsen gekommen. (dpa)