Mund aufmachen und Geld sparen

Waren Sie in diesem Jahr schon beim Zahnarzt? Wenn nicht, sollten Sie sich zügig um einen Termin bemühen. Die jährliche Kontrolle der Zähne ist nämlich bares Geld wert.

Es gibt Momente, die sind sprichwörtlich so erfreulich wie ein Besuch beim Zahnarzt. Wenn der Lieblingsverein 0:5 auf heimischem Rasen untergeht. Wenn man kurzfristig zum Rapport beim Chef einbestellt wird. Wenn der Partner beim Abendbrot sagt: „Schatz, wir müssen reden.“ Klar, eine Wurzelbehandlung, so notwendig sie auch sein mag, ist etwa so spaßig wie die letzte Steuererklärung. Dennoch wäre es an der Zeit, dem nächsten Kontrolltermin mit einem Grinsen bis zu den Molaren entgegenzusehen. Denn dieser Besuch kann bares Geld wert sein.