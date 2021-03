Munitionsskandal erschüttert sächsische Polizei

Die Ermittlungen würden weiter andauern, so Geisler. Am Dienstag wurden dazu bereits Wohnungen sowie Arbeitsplätze durchsucht. Der Schießplatz In Mecklenburg-Vorpommern sei jahrelang von Sonderkommandos genutzt worden, so auch von sächsischen Spezialeinheiten. Allerdings geriet der Platz Anfang 2019 in Verruf, weil Verbindungen zum rechtsextremen Netzwerk "Nordkreuz" aufgedeckt wurden. Ob auch der aktuelle Fall einen rechtsextremen Hintergrund hat, werde geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen, erklärt der Präsident des Landeskriminalamtes, Petric Kleine, zu dem auch das MEK gehört.