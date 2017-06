Museen der Kulturmetropole in vier Tagen erkunden

Dresden - Das Rabattsystem für Museen in der Landeshauptstadt wurde jetzt erweitet. Dresden Information möchte damit noch mehr Touristen und Dresdner in die zahlreichen Ausstellungen der Elbmetropole locken.

Die Vorteilskarte bietet Dresdnern und Gästen der Stadt erstmals freien Eintritt in die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Museen der Stadt Dresden, das Verkehrsmuseum Dresden, das Deutsche Hygiene-Museum Dresden und die Gedenkstätte Bautzner Straße. Die Museum Card Plus hat eine Gültigkeit von vier Tagen. Neben den Eintritten in die Museen bietet sie dem Käufer attraktive Ermäßigungen in Restaurants, bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Erlebnisangeboten und Einkaufsmöglichkeiten.