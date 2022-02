Museumsnacht kehrt nach zwei Jahren zurück

Die Museumsnacht von Leipzig und Halle kehrt zurück. Nachdem das Event zwei Jahre in Folge aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, findet die Museumsnacht am 7. Mai erstmals wieder statt. Mehr als 80 Häuser in beiden Städten öffnen dafür ihre Türen. Bis Mitternacht können Besucher diese mit nur einem Ticket besuchen. Um die Corona-Regeln besser einhalten zu können, werde es laut Organisatoren eine Übersicht geben, die in Echtzeit angibt, wie viele Besucher in den einzelnen Einrichtungen anwesend sind.