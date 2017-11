Museumspreis 2017 geht nach Hoyerswerda

Für das Verkehrsmuseum Dresden als Träger eines der beiden Spezialpreise begründete die Jury ihre Entscheidung damit, dass es in Umsetzung seines Masterplans die bisherige Dauerausstellung neu konzipiert und in einen neuen Kontext gestellt habe. Mit dem innovativen Vermittlungsansatz werde die Geschichte der Mobilität in den gesellschaftlichen und sozialen Kontext gestellt. Zudem greife das Verkehrsmuseum in Sonderausstellungen neue, hochaktuelle Themen auf. Das Kulturhistorische Museum Görlitz, ebenfalls Träger eines Spezialpreises, sei ein klassisches Mehrspartenmuseum, so die Jurybegründung, das als Ort für Bildung, Erlebnis, Wissenschaft und Forschung zur regionalen Identität der Einwohner in der deutsch-polnischen Doppelstadt Görlitz/ Zgorzelec und der östlichen Oberlausitz beitrage.