Musik trotzt Corona

An diesem Tag treffen wir aufgrund der aktuellen Lage nur Jan in Leipzig. "Jante", sind eigentlich zu viert, Tim, Margot und Sebastian bleiben an diesem Tag zuhause. Eigentlich hatten die vier Musiker eine Tour für Mitte April geplant. Neben Hamburg und Berlin wollten sie auch in Chemnitz und Leipzig spielen. Doch die Corona-Maßnahmen lassen diese Termine nicht zu.