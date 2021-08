Musik- und Sportkultur auf dem Urban Arts Festival

Die vielfältigen Angebote wurden zahlreich ausgenutzt. Am Graffiti-Container konnten die Gäste einmal bunt durch die Farbenpalette ihre künstlerische Ader ausleben. Mitmachen, mitfiebern und anfeuern war beim Contest auf der BMX-Rampe angesagt. Und auch im Parcours konnten sich die Workshop-Teilnehmer ausprobieren und vom Experten Richard von IF Urban Sports lernen, egal ob mit oder ohne Vorerfahrung. Und das kam richtig gut bei den Kids an. Bei dem kulturellen Festival konnten viele Gäste in den Workshops sogar die Liebe für ein neues Hobby entwickeln.

Vom breit gefächerten Veranstaltungsprogramm profitierten nicht nur Sport-Begeisterte, sondern auch das Basecamp des Walden e.V.. Ein großes Highlight für alle regionalen Hip Hop Fans, denn diverse Künstler und Künstlerinnen aus Chemnitz und Deutschland waren beim Festival vertreten.

Dass die Besucher am Samstag hier feiern konnten, ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Zwar war die Teilnehmerzahl auf 200 Personen begrenzt, abgesehen von dieser Einschränkung hat es bei der Organisation aber keine größeren Hürden gegeben.

Mit dem Urban Arts Festival hat es viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer nach Euba gezogen. Darüber freut sich auch das Kernteam des Walden e.V..

Wer spätestens jetzt Lust auf Chemnitzer Kultur bekommen hat, der hat auch am nächsten Wochenende die Chance beim viertägigen Musikfestival "Zum Kuckuck" in der Spinnerei dabei zu sein. Es ist und bleibt also weiterhin ein kultureller Sommer in Chemnitz.