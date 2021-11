Musiker Julian Wolf: „Jetzt sieht es wegen 2G mit Auftritten erstmal düster aus.“

THE SHOW MUST GO ON ist die neue Freitagabend-Livesendung vom Medienkulturhaus e.V. in Dresden. Alle zwei Wochen nehmen kulturelle Macher aus dem Freistaat Platz im TSMGO-Studio in der Landeshauptstadt.

IN DIESER FOLGE ZU GAST: FALK & JULIAN WOLF

Falk ist ausgebildeter Synchronsprecher und spricht bei TSMGO über seinen Beruf, Projekte, Vorbilder und vieles mehr. Musikalisch wird die Sendung durch Julian Wolf begleitet. Er ist gerade mit seiner Konzert-Tournee in ganz Sachsen unterwegs.