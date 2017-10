Musiker lassen Innenstadt erklingen

Chemnitz – Livemusik in gemütlicher Atmosphäre wird es am 27. Oktober in der Chemnitzer Innenstadt geben. Denn dann findet bereits zum achten Mal das „Festival of Sounds“ statt. Das gaben CWE Geschäftsführer Sören Uhle und exclusiv events Inhaber Sven Hertwig am Dienstag bekannt.

In den insgesamt 18 teilnehmenden Locations sollen die Besucher auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Wie in den vergangenen Jahren wird es auch diesmal wieder einen kostenlosen MINI-Shuttle zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten geben. Außerdem wurde ein Heft erarbeitet, in dem die teilnehmenden Geschäfte sowie die an dem Abend auftretenden Musiker aufgeführt sind. Auch Wissenswertes zur Stadt Chemnitz und Stellenausschreibungen verschiedener Unternehmen sind darin zu finden.

Ziel soll es nämlich sein, die Innenstadt zu beleben und gleichzeitig Besucher für Chemnitz zu begeistern, so die Veranstalter.

Am 27. Oktober, ab 20 Uhr, ist es dann wieder so weit – dann soll die Chemnitzer Innenstadt wieder zum Besuchermagneten werden und in verschiedenen Sounds erklingen. Nähere Informationen zum Programm sind in den ausliegenden Heften oder unter www.festivalofsounds.de zu finden.