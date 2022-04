Musikgymnasium ukrainische Schüler auf (dpa)

Zwei geflüchtete Kinder seien seit Kriegsbeginn Ende Februar am Landesgymnasium für Musik in Dresden aufgenommen worden, sagte der Schulleiter Joachim Rohrer. Die beiden würden auch schon Deutsch sprechen und verstehen, daher falle es ihnen leichter, so der Direktor weiter. Sie wurden demnach vor knapp drei Wochen in die Regelklassen integriert.

Nach den Osterferien soll dort zudem eine Integrationsklasse starten. Zuvor müssen aber noch etwa zehn bis zwölf Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine einer Eignungsprüfung absolvieren.