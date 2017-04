Dresden – Unbekannte sind in den Club Kleinvieh auf der Gothaer Straße eingebrochen und haben Technik im Wert von 4.000 Euro gestohlen. Das teilte die Dresdner Polizei am Dienstag mit. Bemerkt wurde der Einbruch am Sonntag gegen 18 Uhr. Die Diebe hebelten eine Tür zum Club auf und kamen so in die Veranstaltungsräume. Dort stahlen sie ein Mischpult und einen Computer mit Zubehör. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro beziffert.