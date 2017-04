Musiktipp – „Trains on Fire“ mit neuem Album im Gepäck

Trains on Fire - das sind Christine-Marie Günther und Richard Fritzsche. Seit 2013 spielt die Dresdner Band deutschlandweit Konzerte. Zwischen überschwänglichem Rausch und launischer Naivität, tanzend, melancholisch und experimentell - die Musik von Trains on Fire verbindet treibende Geradlinigkeit mit schwebenden Flächen. Gitarren, Synthesizer, zweistimmige Gesänge und elektronische Beats bilden ein Gemisch aus Synth-Pop, Indietronic und Wave. Nach einer EP im vergangenen Jahr folgt am 28. April nun das erste eigene Album. Das soll vorher schon gefeiert und schließlich bekannt gemacht werden.

Konzerte des Duos werden deutschlandweit immer besser besucht. Der entscheidende Coup ist den beiden aber noch nicht gelungen, um den Sprung auf die großen Bühnen zu packen. Der Nachwuchsband ergeht es ähnlich, wie vielen aus der Region: Es gibt wenig Ansprechpartner in Sachsen, die sie beranten. Von einer großen sächsischen Musikindustrie ist kaum zu sprechen. Mit seiner Musikagentur Pfadfinder Booking unterstützt David Klewin Trains on Fire. Um als Band Promo für die Musik und das neue Album zu Machen hat er Christine-Marie und Richard das Festival MusicMatch ans Herz gelegt.

In Dresden spielen Trains on Fire im Rahmen des MusicMatch Festivals ab dem 20. April am Samstag in der Groovestation. Anschließend gibt es unter anderem Konzerte in Berlin, Leipzig und sogar Basel.