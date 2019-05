Musizieren, spazieren und bilden am Schloßteich

Chemnitz- Am Schloßteich wird am Samstag um 14 Uhr eine Musikalische Stadtführung zu 100 Jahre Bauhaus stattfinden.

Der Rundgang startet am AOK Gebäude in der Müllerstraße 41 / Ecke Promenadenstraße. Außerdem soll das Stadtbad, der Chemnitzer Hof, das Kaufhaus Schocken/smac, das ehemalige Umformwerk „eins“ am Getreidemarkt und einige mehr angesteuert werden. Ziel der Reise ist Architektur und Musik unterhaltsam zu verknüpfen. Außerdem kann man sich sportlich betätigen, während man etwas lernt und Spaß hat. Klingt das nicht gut?