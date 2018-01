Mutmaßlicher Bombenbauer in Dresden vor Gericht

Besondere Heimtücke, niedere Beweggründe und Fremdenfeindlichkeit. All das wird Nino K. zur Last gelegt. Er habe die Tötung der Familie, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Moschee befand, billigend in Kauf genommen, erklärt die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hätte nämlich erkennen müssen, dass die Moschee im Inneren hell erleuchtet war, heißt es weiter. Der Imam und seine Familie blieben zum Glück unverletzt.