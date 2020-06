Mutmaßlicher Serien-Reifenstecher vor Gericht

Chemnitz - Komplett vermummt hat Tibor K. am Dienstagmorgen mit seinem Anwalt das Landgericht in Chemnitz betreten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Chemnitz lebenden Ungar vor, zwischen 2016 und 2018 die Reifen von Hunderten Autos zerstochen zu haben. Dabei entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Ihm droht deshalb sogar eine Gefängnisstrafe.