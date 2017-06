Mutmaßlicher Sexualstraftäter von Leipziger Polizei geschnappt

Er soll seinem Opfer damals während ihres Schulwegs in der Bochumer Straße in Mockau aufgelauert und sie in ein Gebüsch gezogen haben. Dort missbrauchte er das Mädchen. Die Polizei hatte per Phantombild nach dem Täter gesucht. Dabei geriet der 32-Jährige ins Visier der Ermittlungen. Bereits am Freitag wurde er festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Der Mann, der bereits vorbestraft ist, sitzt seitdem in Untersuchungshaft und hat die Tat eingeräumt. Die Polizei prüft nun auch mögliche Verbindungen zu anderen Fällen.