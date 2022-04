Grausiges Verbrechen – Vier Tote in Chemnitzer Einfamilienhaus entdeckt

Bei den Toten handelt es sich um die Hausbewohner, zwei Männer im Alter von 32 und 72 Jahren und zwei Frauen, 34 und 69 Jahre. Die vier Personen hatten zusammen in dem Einfamilienhaus gewohnt. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, teilte die Polizei nicht mit. Ihre Leichen waren bereits am Montagabend gegen 22 Uhr aufgefunden worden. Die Familie, die in dem Haus wohnte, soll sehr zurückgezogen und ruhig gelebt haben. Eine Nachbarin berichtet gegenüber SACHSEN FERNSEHEN: „Die Bewohner des Hauses haben sich untereinander nie richtig verstanden, es gab schon immer Streitigkeiten. Wir haben wirklich nicht viel von unseren Nachbarn mitbekommen, der Eigentümer hat sich gefühlt immer vor uns versteckt."

Laut Staatsanwaltschaft Chemnitz gebe es derzeit keine Hinweise, dass eine weitere Person an der Tat beteiligt sein könnte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei stehen die Motive der schrecklichen Tat und der genaue Handlungsablauf im Fokus der Beamten.