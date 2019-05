2019 wird auf dem Hutfestival das coolste Festival-Outfit MIT HUT gesucht!

Also holt euren schönsten Hut aus dem Schrank, macht ein super Selfie im Festival-Look und postet es auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag: #mutzumhutchemnitz.

Die Veranstalter des Hutfestivals freuen uns über Fotos von euch sowohl vor, während als auch nach dem Festival-Wochenende. Jeder, der Lust hat, mitzumachen, kann ab sofort mit der Nutzung des Hashtags bei Facebook und Instagram am Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel endet mit dem Ende des HUTFESTIVALS, also am 26.05.2019, 18:00 Uhr.

Also ran an die Hüte und mitmachen!

Alle drei Gewinner erhalten neben Ruhm und Ehre ein tolles HUTFESTIVAL-Überraschungspaket.

Dem Sieger winken zudem als 1. Preis Veranstaltungstickets der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren!

Alle Teilnahmebdingungen hier: www.hutfestival.de/de/Programm-2019/Gewinnspiel-mutzumhutchemnitz_1264.html

Der Dank geht besonders an die Sponsoren: GGG Chemnitz, eins, Sparkasse Chemnitz, Freie Presse, ALEX!