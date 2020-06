Nach Brand in Leipzig: zwei Leichen gefunden

Nach einem Brand in der Leipziger Südvorstadt am frühen Montagmorgen hat die Polizei zwei Leichen entdeckt. Eine Person, wohl der Mieter der betroffenen Wohnung, war aus dem Fenster gesprungen um sich vermutlich vor den Flammen zu retten. "Heute Morgen gegen 6 Uhr wurden wir zu einem Wohnungsbrand gerufen. Wir waren mit zwei Löschzügen, also mit rund 40 Kräften im Einsatz", sagt der Sprecher der Feuerwehr Leipzig, Torsten Kolbe. "Vor unserem Eintreffen war der Mieter schon aus seiner Wohnung gesprungen. Die Reanimierungsmaßnahmen waren leider nicht mehr erfolgreich", so Kolbe.