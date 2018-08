Nach Debatte um Pegida-Nähe: LKA-Angestellter nimmt seinen Hut

Als "Hut-Bürger" ist der Mann unfreiwillig vor allem im Netz prominent geworden. In der Dresdner Neustadt wurde ihm sogar ein Graffiti gewidmet. Der Mann hatte im Zuge des Besuches von Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Demonstration von AfD und PEGIDA teilgenommen. Er hatte sich verbal gegen das Filmen des "Frontal 21"- Kamerateams gewehrt. Daraufhin wurden die Journalisten in einer Polizeikontrolle 45 Minuten lang von ihrer Arbeit abgehalten. Das Verhalten hatte scharfe Kritik ausgelöst.