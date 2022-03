Nach dem 2. April soll es Basis-Corona-Schutzmaßnahmen geben

Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag bei seinen Eckpunkten für die neue Verordnung nach dem 2. April verständigt. Demnach bleiben im Gesundheits- und Sozialwesen die FFP-2-Maskenpflicht sowie die Testpflicht bestehen. Auch in Schulen soll weiter getestet werden, hier fällt das Masken-Tragen aber weg. Für welche anderen Maßnahmen es nur eine «dringende Empfehlung» geben soll, will das Kabinett noch bis zur Beschlussfassung in der kommenden Woche festlegen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) konstatierte eine «diffuse Lage» im Freistaat. Demnach bleibe bei einer Veränderung der Situation die Feststellung der epidemischen Lage eine Option. Sie bedürfe aber einer besonderen