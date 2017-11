Dresden – Am 12. November bestreitet der HC Elbflorenz das nächste Heimspiel. Gegen den ThSV Eisenach kommt es in der Ballsport Arena zum Ostderby. Nach dem glorreichen Auftritt gegen Hildesheim, mussten die Dresdner vor wenigen Tagen in Saarlouis eine bittere Niederlage einstecken. Lucas Rehm hat mit Trainer Christian Pöhler gesprochen und nachgefragt, ob die Niederlage schon verdaut ist und wie sich der HCE auf das Spiel am Sonntag vorbereitet.