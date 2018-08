Nach der Sommerpause folgt das Spitzenduell

„Wir haben in der Hitze des letzten Monats hart gearbeitet. Jede Trainingseinheit war eine Qual, hat uns an unsere körperlichen Grenzen geführt. Jetzt ist es an uns, uns für all die Mühe zu belohnen. Wir wollen und brauchen einen Sieg gegen die Rebels, soll es mit dem Playoffheimrecht klappen. Berlin wird es uns definitiv nicht einfach machen, ist in diesem Jahr ein absolutes Spitzenteam, das jeden Fehler, jede Unachtsamkeit bitter bestraft. Wir freuen uns auf dieses Spiel, brauchen am Sonntag aber jede Unterstützung, die wir bekommen können – gerade von unseren großartigen Fans auf den Rängen“, erklärt Dresdens Cheftrainer Ulrich Däuber.