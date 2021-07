Nach Dynamo-Ausschreitungen – Razzia in Sachsen und Brandenburg

Bereits am Mittwoch ist das Urteil von Enrico S. in einem sogenannten "Schnellverfahren" gefallen. Der 34-Jährige soll laut Anklage am Tag der Dynamo-Krawalle im Mai einem Polizeibeamten ohne ersichtlichen Anlass mit Anlauf in den Rücken gesprungen sein. Der Richter verurteilte Ihn zu 10 Monaten auf Bewährung.