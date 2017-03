Nach Einbrüchen – Bibliothek Grünau Mitte öffnet wieder

Leipzig – Nach mehreren Einbrüchen öffnet die Bibliothek Grünau Mitte wieder. Für Kunden, die deswegen ihren Abgabetermin versäumt haben, gibt es keine Nachteile. Ab 10 Uhr ist die Bibliothek wieder geöffnet.

Es ist ruhig in der Bibliothek Grünau Mitte, zu ruhig. Denn vor zweieinhalb Wochen wurde die Bibliothek in der Stuttgarter Allee geschlossen, der Grund: mehrere Einbrüche in die städtische Einrichtung. Da die Eingangstür erheblich beschädigt wurde, musste sie ausgetauscht werden.

Doch nun ist die Zeit des Wartens vorbei, am Donnerstag öffnet die Bibliothek Grünau Mitte wieder ihre Tore.

Ab 10 Uhr können die Grünauer wieder in der Bibliothek Grünau Mitte nach literarischen und filmischen Kostbarkeiten stöbern.