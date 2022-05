Nach europaweiter Verhandlungen- Verdächtigen Vergewaltiger gefunden

Der mutmaßliche Vergewaltiger stammt aus Lettland und wurde im April in Spanien gefasst. In Lettland wäre er vorbestraft und hätte dort schon mehrere Jahre im Gefängnis verbracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit. Den 34- jährigen hätte man durch einen DNA-Abgleich von Spuren aus Leipzig heraus gefunden. Der Mann soll die junge Frau an einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Eutritzsch erst bedroht und dann angegriffen haben. Danach habe er sie mehrfach zu sexuellen Handlungen gezwungen. Jetzt soll er schon in Deutschland sein und hier wird er sehen, was für Strafen ihm blühen werden. (mit dpa/sn)