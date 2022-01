Nach fünf Jahren – Augustusbrücke wieder offen!

Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist die Augustusbrücke in Dresden nach fast fünfjähriger Bauzeit am Freitag wiedereröffnet worden. Etwa 26 Mio. Euro wurde in die Sanierung der Brücke investiert. Ab Montag, dem 31. Januar 2022 um 3:30 Uhr, nehmen die Straßenbahnlinien 4, 8 und 9 dann wieder die Fahrt auf ihrer gewohnten Route über die Augustusbrücke auf. Mit der Eröffnung der Augustusbrücke in Dresden ist nicht nur eine der wichtigsten Elbquerungen der Stadt wieder "in Betrieb".