Sachsen/Leipzig- Obwohl die Hochwasserlage im Westen Deutschlands wesentlich dramatisch ist als hier in Sachsen, gab und gibt es aber auch hier Gebiete, die von starken Regenfällen betroffen waren und noch sind. Besonders die Sächsische Schweiz wurde von den Fluten nicht verschont. Dagegen schien die Lage in Leipzig eher milde. Warum es manche Gebiete in Sachsen mehr erwischt hat und was noch auf uns zukommen wird, erklärt Meteorologe Jens Oehmichen.